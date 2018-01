Itaú Cultural, MuBE e MIS realizam programação gratuita para a família em SP

MuBE realiza atividades para a família neste sábado, 3 Foto: J. F. Diorio/AE

Dois grandes espaços culturais de São Paulo realizam atividades culturais diversas voltadas para a agradar pais, mães e filhos neste fim de semana. No sábado, 3, e no domingo, 4, o Itaú Cultural realiza o "Fim de Semana em Família", enquanto, no sábado, há também o "Brincadeiras nos Museus MuBE + MIS", realizado em parceria pelo Museu da Imagem e do Som e o Museu Brasileiro da Escultura e Ecologia. Dentre as atrações, estão feiras de troca de livros, oficinas e peças de teatro.

No Itaú, a principal atração é a peça "A Casa de Irene", com direção de Ana Sharp e texto de Felipe Dias Batista. Realizado no sábado e no domingo, às 15h, ela retrata a história de uma experiente cozinheira que conhece a gastronomia de diversos cantos do Brasil. A distribuição das entradas começa a ser realizada uma hora antes do início.

O MuBE, por sua vez, promove o espetáculo "Se Essa Rua Fosse Minha", que retrata as brincadeiras dos personagens Alecrim Dourado e Teresinha de Jesus. Durante a apresentação, os espectadores são convidados a interagir e participar de atividades envolvendo o folclore brasileiro. A coordenação é da folclorista Inami Custódio Pinto e de Paula Giannini. Sábado, às 11h.

Já o MIS realiza, às 14h de sábado, uma oficina de frottage, que consiste na produção de desenhos a partir da fricção do lápis sobre superfícies texturizadas. A ideia é aproveitar os diferentes objetos do jardim do espaço para criar artes diversas.

Fim de Semana em Família

Data: 3 e 4 de dezembro

Horário: das 13h30 às 16h

Local: Itaú Cultural (Avenida Paulista, 149 - Bela Vista)

É Grátis

Brincadeiras MuBE + MIS

Data: 3 de dezembro

Horário: das 10h30 às 17h

Local: MuBE (Avenida Europa, 218 - Jardim Europa) e MIS (Avenida Europa, 158)

É Grátis