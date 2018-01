Com a chegada amanhã do transportador espacial Endeavour, astronautas estão se preparando para o experimento mais ambicioso da Estação Espacial Internacional: como ficar juntos e produtivos em um ambiente isolado, perigoso e cada vez mais povoado. Serão 13 astronautas na estação, um recorde. A estação é do tamanho de uma casa de quatro quartos.