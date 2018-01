ISS capta imagem de supererupção na Ásia

Tripulantes da Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) flagraram a imagem da etapa preliminar de uma erupção do Vulcão Sarychev. A imagem foi registrada no dia 12 e transmitida ontem à Nasa, a agência espacial dos EUA. O vulcão, nas Ilhas Kurilas, parte do território russo, no nordeste do Japão, é um dos mais ativos do arquipélago. Antes do dia 12, a última erupção explosiva ocorrera em 1989, com fenômenos registrados em 1986, 1976, 1954 e 1946, incluindo a expulsão de lava. Cinzas da erupção, que já dura dias, foram detectadas 2.407 quilômetros a leste e sudeste e a 926 quilômetros a oeste e noroeste do vulcão. As rotas de linhas aéreas comerciais estão sendo alteradas para minimizar o risco de falha dos motores. Esse tipo de incidente pode ocorrer quando os jatos absorvem a poeira vulcânica.