Iódice se inspira em filme italiano dos anos 60

Foi no maior buxixo de quê a apresentadora Daniella Cicarelli assistiria no penúltimo desfile da noite que a Iódice trouxe sua coleção de inverno cheia de transparências e com o comprimento bem curto. A aparesentadora não apareceu e o desfile também não convenceu. Valdemar Iódice afirma que a inspiração foi no filme Blow Up (1966) do diretor italiano Michelangelo Antonioni mas muito do que se viu nas passarelas lembra bastante os desfiles europeus. O ponto alto foram os casacos com enormes botões no meio da coxa e o pouco que teve dos looks de jérsei. A coleção é bem lisa e o preto é dominante. As poucas estampas são de bolinha e ainda, de onça. O patchwork vem meio exagerado, todo colorido nos tops pretos. O salto grosso se mantém como a principal tendência quando o assunto são os pés. A estapa de florais dourados não deu muito certo e lembra um pouco a cortina da vovó. Calças ultra justas, tipo legging mesmo ou bem largas, com bolsões é o que pega no inverno da Iódice. A feminilidade, segundo o estilista, não é apenas na transparência de alguns tops, mas também na leveza dos tecidos. "Fazemos uma moda que por mais elementos novos que surjam, segue sempre a nossa linha", afirma Valdemar Iódice. O balonê segue firme e forte no inverno e a novidade são as maxi golas. E o vinil, não poderia faltar. Veio nas bolsas e nos sapatos.