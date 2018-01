Invulnerabilidade do HIV vem da evolução

A rápida evolução do vírus de imunodeficiência humana (HIV) é o principal fator de seu caráter letal e dos problemas para combatê-lo, revelou estudo publicado ontem pela revista PLoS Computational Biology. Apenas um vírus basta para iniciar a infecção, mas em pouco tempo o paciente hospeda milhares de versões, todas elas diferentes e em concorrência para infectar as células. O estudo acrescentou que a rápida e especial evolução do vírus em cada paciente é o que permite que o HIV evite as defesas e dá uma enorme capacidade para o organismo desenvolver resistência às drogas antivirais.