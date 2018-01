Invente com carne moída

Com milho verde Tempo de preparo: 45 minutos Rendimento: 6 porções Ingredientes: 1/2 kg de carne moída 1 pacote de sopa creme de milho verde 2 ovos sal a gosto 100 g de toucinho defumado 1 lata de milho verde 1 colher (sopa) de cebolinha verde picada Preparo: 1. Misture na carne a sopa creme, os ovos e a farinha de trigo. Amasse bem. Prove o tempero e coloque mais sal, se necessário. 2. Coloque numa fôrma de bolo inglês untada e asse em forno pré-aquecido a temperatura média, por cerca de 30 minutos. 3. Enquanto isso, frite o toucinho defumado, cortado bem miudinho. 4. Retire um pouco da gordura que se formou e junte o milho verde. 5. Tempere, junte a cebolinha picada e deixe aquecer bem. 6. Coloque sobre a carne depois de assada e sirva imediatamente. Custo: baixo Grau de dificuldade: fácil Com ovos e queijo Tempo de preparo: 1 hora Rendimento: 6 porções Ingredientes: Massa: 2 colheres (sopa) de manteiga 1 cebola média picadinha 100 g de bacon moído 600 g de carne moída 1 gema 1 colher (sobremesa) de molho inglês 1 colher (sopa) de cebolinha verde picada sal e pimenta-do-reino a gosto Recheio: 2 ovos cozidos 200 g de queijo emental Preparo: 1. Numa tigela, coloque a metade da manteiga e todos os outros ingredientes da massa. Misture bem, com as mãos, até obter uma massa homogênea. Reserve. 2. Descasque os ovos e corte-os em rodelas finas. Corte o queijo em lascas finas. Reserve. 3. Coloque a massa sobre um plástico retangular e vá abrindo-a, apertando com a palma das mãos, até ficar com uma espessura de 1 cm. 4. Por cima, disponha as rodelas de ovo cozido e as lascas do queijo. 5. Com a ajuda do plástico, vá enrolando a massa para formar um rocambole. 6. Coloque numa assadeira untada com manteiga. Por cima do rocambole, espalhe a manteiga restante. 7. Asse em forno médio pré-aquecido por cerca de 40 minutos. Custo: médio Grau de dificuldade: fácil Almôndegas Tempo de preparo: 1 hora Rendimento: 4 porções Ingredientes: 500 g de carne moída 1 ovo 1 colher (sopa) de catchup 1 colher (sopa) de mostarda 1 colher (sopa) de molho inglês 1/2 cebola média batida no liquidificador com 1 colher (sopa) de azeite 3 fatias de pão de fôrma torradas 2 colheres (sopa) de sopa creme de queijo 3 colheres (sopa) de farinha de rosca sal a gosto 3 colheres (sopa) de azeite de oliva 2 xícaras (chá) de molho de tomate 150 g de mussarela de búfala parmesão ralado para polvilhar Preparo: 1. Numa tigela, coloque a carne, junte o ovo, o catchup, a mostarda, o molho inglês e a cebola. Misture com uma colher. 2. Em seguida, esfarele as fatias de pão de fôrma com a palma das mãos e junte à mistura de carne. 3. Adicione a sopa creme e a farinha de rosca. Misture bem. Se ficar muito mole, acrescente mais um pouquinho de farinha de rosca. 4. Acerte os temperos e molde as almôndegas do tamanho de uma bolinha de pingue pongue, molhando sempre a palma das mãos com água, antes de enrolá-las. 5. Depois de todas prontas, aqueça o azeite numa frigideira grande e frite as almôndegas rapidamente, sacudindo a frigideira de vez em quando. Assim que ficarem douradas, retire do fogo e reserve. 6. Cubra o fundo de uma fôrma refratária com o molho de tomate. Por cima, disponha as almôndegas reservadas. 7. Pique a mussarela em fatias e distribua sobre as almôndegas. Cubra com uma farta camada de parmesão e leve ao forno quente, por cerca de 20 minutos. 8. Sirva com uma massa. Custo: baixo Grau de dificuldade: médio Hambúrguer Tempo de preparo: 30 minutos Rendimento: 4 porções Ingredientes: 600 g de carne moída 1 colher (sopa) de molho inglês 4 colheres (sopa) cheias de salsinha picada 1 colher (sopa) de sopa creme de cebola sal e pimenta-do-reino moída na hora, a gosto 2 colheres (sopa) de azeite Preparo: 1. Numa tigela, junte a carne moída, o molho inglês, a salsinha e a sopa creme de cebola. 2. Amasse bem com as mãos, tempere com sal e pimenta. Misture mais um pouco. Molde quatro hambúrgueres . 3. Numa frigideira antiaderente, aqueça o azeite e frite os hambúrgueres, deixando-os dourar bem dos dois lados. 4. Sirva em seguida, com pão próprio ou com arroz , salada e batata frita. Custo: baixo Grau de dificuldade: fácil