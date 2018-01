Invente com a berinjela

Involtini de berinjela com queijo de cabra e manjericão Tempo de preparo: 1 hora Rendimento: 6 porções Ingredientes: 400 g de berinjela com casca 20 ml de azeite de oliva 200 g de queijo de cabra tipo frescal 100 g de ricota sal e pimenta-do-reino a gosto 32 folhas de manjericão Preparo: 1. Lave e enxugue as berinjelas e corte-as em fatias finas, com cerca de 0,5 cm de espessura, no sentido do comprimento. Coloque-as sobre papel absorvente e salpique um pouco de sal em cada uma delas. Após 30 minutos, enxugue-as. 2. Numa frigideira, doure as fatias com 2 colheres de sopa de azeite. Deixe esfriar. 3. Numa tigela, amasse o queijo de cabra e a ricota, tempere com sal, pimenta e o restante do azeite. 4. Sobre cada fatia de berinjela, coloque um pouco da mistura de queijos, duas folhas de manjericão e enrole. 5. Sirva frio, sozinho, como canapé ou com salada. Custo: baixo Grau de dificuldade: médio