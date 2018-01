Dois angolanos que estão a trabalho em Campos de Goytacazes, no Norte Fluminense, foram internados com malária há dois dias no Hospital Ferreira Machado. De acordo com o superintendente de Vigilância Epidemiológica e Ambiental da Secretaria Estadual de Saúde do Rio, Victor Berbara, os pacientes foram infectados em seu país de origem e passaram a apresentar sintomas da doença quando já estavam na cidade fluminense.