Intenção de tornar Pio XII santo gera mais polêmica

O Vaticano não quis comentar ontem as declarações do ministro para Assuntos da Diáspora de Israel, Isaac Herzog, contrárias à beatificação do papa Pio XII. Mas o cardeal Andrea Cordero Lanza di Montezemolo rompeu o silêncio e qualificou os comentários como "uma intromissão em assuntos internos da Igreja". Ao jornal israelense Haaretz, Herzog afirmara que "a intenção de converter Pio XII em um santo é inaceitável". "Não tenho nada a dizer, não quero alimentar a polêmica", declarou à imprensa o porta-voz do Vaticano, Federico Lombardi, que na semana passada já pediu em uma declaração oficial que não se pressione o papa "em um sentido ou em outro" no caso do processo de beatificação de Pio XII (1876-1958). O papa Pacelli (o pontífice chamava-se Eugenio Pacelli) comandou a Igreja entre 2 de março de 1939 e 9 de outubro de 1958. Tendo liderado a Igreja durante os duros anos do nazismo, muitos historiadores o acusam de ter sido anti-semita e de não ter levantado a voz com mais força contra o regime de Adolf Hitler. As acusações sempre foram rechaçadas pelo Vaticano. Ironicamente, D. Montezemolo, atual arcipreste da Basílica de São Paulo Extramuros, em Roma, foi quem assinou pela Santa Sé os acordos que permitiram reatar as relações diplomáticas com Israel em 1993. Ele também foi o primeiro núncio apostólico no país. "A Santa Sé mantém um comportamento responsável, mas certas intromissões nas questões internas da Igreja incomodam, são juízos externos", declarou o cardeal a um grupo de jornalistas. O cardeal afirmou que atualmente Bento XVI mantém um momento de "reflexão" sobre o processo de beatificação de Pio XII e que "não se deve incomodar (o pontífice) com declarações para obrigá-lo de uma forma ou de outra". OMISSÃO Na entrevista ao Haaretz, Herzog afirmou que "o Vaticano sabia muito bem o que ocorria na Europa" durante a 2ª Guerra Mundial, que "ainda assim o papa não adotou nenhuma medida que estivesse à altura da Santa Sé" e que a tentativa de beatificá-lo "é aproveitar-se do esquecimento e da falta de conhecimento".