Instituto Mauá oferece mestrado

Estão abertas até o dia 10 de julho as inscrições para o Programa de Mestrado em Engenharia de Processos Químicos e Bioquímicos do Centro Universitário do Instituto Mauá de Tecnologia. Após a inscrição, que consiste no envio do currículo profissional, o candidato passará por um processo seletivo, no período de 13 a 17 de julho. O curso destina-se a profissionais já graduados, que pretendam estudar ou aprofundar seus conhecimentos em Engenharia de Processos Químicos e Bioquímicos . Informações: (0xx11) 4239-3401.