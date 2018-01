Instalação de relógio dá início a campanha

A instalação, amanhã, no Parque Ibirapuera, em São Paulo, de um relógio de 3 metros de altura movido a energia solar marcará o início da campanha TicTacTicTac. A ação, promovida por um grupo diversificado - ONGs como Greenpeace, WWF, Oxfam, Vitae Civillis, sindicatos e grupos religiosos - chama a atenção para a urgência das mudanças climáticas. Outras cidades também receberão o relógio. A campanha, internacional, começa há cem dias da Conferência do Clima de Copenhague, quando as nações chegarão ao acordo sobre as metas para reduzir as emissões de gases que causam o aquecimento global. Um abaixo-assinado com reivindicações - como o corte de 45% das emissões dos países ricos até 2020 - está na internet e obteve 963 mil adesões. A população poderá ver frases da campanha em outdoors: "Trânsito parado é irritante. Mas gente parada pode ser o fim do planeta."