Inspiração disco na Semana de Moda de Milão

Como Donatella Versace se vestiria se fosse a uma festa disco? Provavelmente, com um dos looks de seu desfile na semana de moda de Milão. O show da Versace rolou hoje, mas não foi o único a flertar com os anos de 1970. A Dolce e Gabanna, que se apresentou na quarta com Gisele na passarela, também mostrou visuais feitos sob medida para panteras e locomotivas. E, apesar das temperaturas gélidas do outono e do inverno europeu, prevaleceram tecidos fluidos, leves, esvoaçantes.