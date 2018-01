O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) abriu prazo de inscrição para novos alunos do ensino superior. As inscrições devem ser feitas até sexta, dia 17, pela internet, no site www3.caixa.gov.br/fies. Podem solicitar financiamento estudantes matriculados em faculdades privadas que tenham aderido ao processo em 2009. No Fies, o aluno pode financiar de 50% a 75% da mensalidade, independente do semestre que cursar.