As inscrições para o novo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foram prorrogadas até hoje. A prova será nos dias 3 e 4 de outubro.As inscrições podem ser feitas no site enem.inep.gov.br/inscricao. Candidatos devem informar o CPF e podem pagar a taxa de R$ 35 até quarta-feira. Concluintes do ensino médio matriculados em escolas públicas são isentos.