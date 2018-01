Inscrições para o Enade 2008 vão até 31 de agosto

Foram abertas ontem as inscrições para a edição 2008 do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade). As instituições de ensino superior têm até 31 de agosto para inscrever seus alunos habilitados - ingressantes (que concluíram entre 7% e 22% da carga horária ) e concluintes (pelo menos 80% da grade curricular) - que estejam em situação regular. A prova será no dia 9 de novembro, às 13 horas. A seleção por amostragem dos estudantes que realizarão a prova será feita pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A lista com os selecionados estará disponível em 26 de setembro. Os locais de prova serão divulgados em 20 de outubro.