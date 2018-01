Inscrições para curso começam amanhã

Jornalistas formados em 2007 e 2008 e estudantes de Jornalismo que terminam o curso neste ano podem se inscrever a partir de amanhã no 20º Curso Intensivo de Jornalismo Aplicado do Estado. O curso será realizado em São Paulo, entre os dias 1º de setembro e 4 de dezembro. A ficha de inscrição está disponível em www.estadao.com.br/talentos. Instituído em 1990, o programa é o primeiro do gênero reconhecido como extensão universitária em jornalismo impresso pela Universidade de Navarra, na Espanha.