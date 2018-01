Universidades públicas e privadas têm até 30 de janeiro para se inscrever no projeto Ler e Escrever, que levará um segundo professor para as salas de aula da 1.ª série do ensino fundamental no litoral e no interior do Estado. Alunos dos cursos de Pedagogia e Letras poderão atuar como professores auxiliares. A iniciativa já está em funcionamento na Grande São Paulo. Mais informações: escolapublica.fde.sp.gov.br.