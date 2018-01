Inscrições do Enem caem em SP

O Estado de São Paulo registrou uma queda de 5,45% nas inscrições para a edição deste ano do novo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Além de São Paulo, somente Rondônia também apresentou decréscimo de inscritos. Nos outros Estados, houve aumento no número de interessados em prestar o exame, que totalizou 4,576 milhões de inscritos, número superior ao recorde do ano passado, quando 4,018 milhões de alunos fizeram a inscrição. Veja mais notícias sobre Enem A queda em São Paulo pode ser atribuída ao fato de que as universidades estaduais públicas - USP, Unesp e Unicamp - , que têm mais procura no Estado, não fazem parte do grupo de instituições que aderiram ao novo Enem como prova única ou como primeira fase do vestibular, como aconteceu em várias federais. As três universidades federais do Estado - Unifesp, UFSCar e Universidade Federal do ABC (UFABC) - aderiram ao Enem de forma diversa. Alguns cursos da Unifesp adotaram o exame como prova única e outros como primeira fase. Já a UFSCar utilizará como 50% da nota e a UFABC como fase única. Das 55 federais no País, 25 adotaram o Enem como vestibular (prova única). "Em São Paulo, a dinâmica do Enem é diferente. O aluno pode não achar que vale a pena se inscrever porque já sabe como funciona o acréscimo da nota do exame nas provas da USP, Unicamp e Unesp", afirma Vera Antunes, coordenadora do Curso Objetivo. Segundo ela, as universidades federais não têm tanta tradição no Estado como ocorre em outras regiões. O diretor-geral do Cursinho da Poli, Gilberto Alvarez, concorda. "A quantidade de vagas nas universidades federais no Estado sempre foi baixa." Para Carlos Eduardo Bindi, coordenador-geral do Colégio Etapa, a diminuição pode ser explicada levando em consideração a maior dificuldade do novo exame e o encerramento das inscrições nas férias. "A motivação para fazer o Enem em São Paulo é pequena. O novo exame ajuda a disciplinar ingresso nas universidades federais de outras regiões." O ministro da Educação, Fernando Haddad, não demonstrou surpresa com os 4,5 milhões de inscritos no Enem, apesar de a estimativa inicial ter sido de algo entre 6 milhões e 8 milhões de candidatos. "Como se estava juntando o Enem e o Encceja, tínhamos que prever no edital de licitação o máximo possível", disse o ministro. Com a adesão das universidades federais, a expectativa era de um número de candidatos muito maior. No entanto, Haddad alega que, até o ano passado, com a possibilidade das inscrições serem feitas em papel e na internet, havia duplicidade. "Este ano, não. Com as inscrições só pela internet temos 4,5 milhões de CPFs. É o dobro do número de concluintes (do ensino médio) no País." O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) também considera o número satisfatório. "É excepcional, além das expectativas", disse Heliton Tavares, diretor de avaliação da educação básica do Inep. SAIBA MAIS As provas: Nos dias 3 e 4 de outubro - sábado, das 13h às 17h30, e domingo, das 13h às 18h30 Questões: Serão 180 questões, divididas em 4 áreas. No primeiro dia, os temas são ciências da natureza e suas tecnologias e ciências humanas e suas tecnologias. No segundo dia, linguagens, códigos e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias e redação Locais de prova: Serão 1.619 cidades-polo. Os municípios estão distribuídos em todos os Estados O que levar no dia da prova: Documento de identidade original, cartão de confirmação da inscrição, resposta do questionário socioeconômico e caneta preta Confirmação: Caso o aluno não receba o cartão de confirmação até 25 de setembro, deve entrar em contato com o MEC pelo telefone 0800-616161