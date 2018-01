Inscrições da jornada de pesquisa abertas

As inscrições para a 2.ª Jornada Nacional da Produção Científica em Educação Profissional e Tecnológica termina no dia 25 de outubro para os candidatos nas modalidades comunicação oral e pôster, e 30 de novembro para professores, pesquisadores, gestores e alunos das redes pública, privada e comunitária de educação profissional e tecnológica. Os interessados em participar da jornada devem inscrever-se no site da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec). O endereço da instituição é o http://portal.mec.gov.br/setec.