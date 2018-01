Inscrição vai até 6 de outubro

O período de inscrições para o vestibular da Unicamp começou ontem e vai até 6 de outubro. O formulário está disponível na internet, no endereço www.comvest.unicamp.br, e a taxa de inscrição é de R$ 115. O kit do candidato (composto pelo manual e pela revista do vestibulando) é gratuito e está disponível para download no mesmo site. A primeira fase será realizada no dia 15 de novembro e inclui uma redação e 12 questões gerais dissertativas. No dia 16 de dezembro, sai a lista dos aprovados para a segunda fase e os locais de prova. A segunda fase ocorre entre os dias 10 e 13 de janeiro de 2010. Serão oito provas dissertativas de Língua Portuguesa e Literatura, Ciências Biológicas, Química, História, Física, Geografia, Matemática e Inglês. As provas de aptidão acontecem entre os dias 18 e 21 de janeiro de 2010. A lista de primeira chamada será divulgada no dia 4 de fevereiro. Os convocados fazem matrícula no dia 9 de fevereiro. Mais informações em www.comvest.unicamp.br. As inscrições para o vestibular da Fuvest vão de 28 de agosto a 11 de setembro. A taxa é de R$ 100. A primeira fase acontece em 22 de novembro e a segunda, entre 3 a 5 de janeiro de 2010. As provas de aptidão acontecem de 6 a 8 de janeiro de 2010. Mais informações em www.fuvest.br.