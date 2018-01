Inscrição para vestibular da Fuvest acaba hoje

Hoje é o último dia para candidatos às 10.812 vagas da Universidade de São Paulo (USP), Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa e Academia de Polícia Militar do Barro Branco fazerem as inscrições na Fuvest, por meio do site www.fuvest.com.br. A taxa de inscrição, de R$ 100, poderá ser paga até segunda-feira na rede bancária. O Manual do Candidato está disponível online para download gratuito e consulta.