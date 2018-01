Inscrição para Unifesp termina hoje

As inscrições para o vestibular da Universidade Federal de São Paulo terminam hoje. É preciso preencher a ficha no site vestibular.unifesp.br e pagar a taxa, de R$ 97, em qualquer agência bancária. Os inscritos receberão por correio o cartão de convocação, que informará onde farão as provas. Neste vestibular, a novidade é o fato de o candidato poder escolher duas opções de curso. As provas serão nos dias 12, 13 e 14 de dezembro. São 1.203 vagas - 1.086 pelo sistema universal e 117 pelo de cotas.{HEADLINE}