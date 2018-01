Inpe anuncia prioridades em 10 áreas de atuação

O que vai acontecer com o Brasil, em termos ambientais, se os americanos continuarem queimando carbono ou se as emissões de gases-estufa forem reduzidas no mundo? As perguntas são apenas exemplos do que o Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe) pretende responder com o primeiro Plano Diretor (PD) da instituição, apresentado ontem em sua sede, em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. ''''O plano mostra o que esperar do Inpe no século 21'''', afirmou o diretor do órgão, Gilberto Câmara. ''''Hoje, o monitoramento da previsão do tempo é feito com uma semana de antecedência e a previsão climática, com seis meses. O que fazemos é baseado no que sabemos. Queremos e precisamos ir adiante'''', completou. Cenários do futuro relativos à evolução da ciência, à revolução de tecnologias, à inovação nas áreas espacial e terrestre do País, nos próximos dez anos, foram identificados para que a trajetória pudesse ser estabelecida no primeiro PD. O resultado desse trabalho serviu de base para a definição das trajetórias em dez aspectos. O Inpe quer, por exemplo, desenvolver ferramentas que fortaleçam sua atuação nas áreas de saúde, segurança pública, desenvolvimento urbano e educação. As políticas sociais no Brasil são o primeiro aspecto do PD. O segundo aspecto do novo plano está centrado nos desafios relacionados às mudanças climáticas. O objetivo é ''''consolidar seu papel no desenvolvimento e na operação de modelos e previsões numéricas de tempo e clima para apoiar as decisões governamentais com impactos nacional e regional'''', diz o texto do PD. O agronegócio, a exploração de energia e dos recursos naturais por meio do desenvolvimento de satélites, a evolução da cadeia produtiva espacial no Brasil e as relações com outros institutos de pesquisa do Estado também estão no plano. Um dos primeiros desafios a serem colocados em prática é a criação do Centro de Ciência do Sistema Terrestre, por meio do qual o instituto vai buscar parcerias nacionais e internacionais a fim de aprimorar o monitoramento mais eficaz, via satélite, de áreas onde há desmatamento. O centro terá por meta prever o que vai acontecer com o clima e a vegetação do País nas próximas décadas. PRIORIDADES ''''Vamos colocá-lo em prática já neste ano. O objetivo é contratar 50 pesquisadores e também atrair profissionais de outros grupos do Inpe, que vão trabalhar com os impactos das mudanças globais sobre o planeta e sobre o Brasil'''', informou Câmara. No Estado de São Paulo, o instituto quer concentrar-se no apoio para a geração de informações relevantes à área de vigilância territorial. As áreas de defesa e segurança também estão entre os dez itens que resumem o PD. O Inpe quer fortalecer e ampliar sua capacidade técnica para apoiar missões estratégicas de desenvolvimento, integração e operação de satélites de telecomunicações e observação da Terra com alta resolução espacial. Na apresentação das novas diretrizes para os próximos quatro anos, não se falou em aumento nos valores destinados ao instituto. O secretário de Coordenação dos Institutos de Pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia, Luiz Fernando Schettino, disse que o PD é uma nova bússola para que o instituto possa ''''navegar de forma ainda mais sólida'''', mas não pôde comentar sobre o aumento do Orçamento. Atualmente o Orçamento anual do Inpe é de R$ 160 milhões. Mas o Plano Diretor também vai possibilitar que a entidade brigue por mais recursos do governo federal e até da iniciativa privada. ''''Teremos mais condições de negociar com o governo e com a sociedade os caminhos a serem percorridos pelo Inpe'''', disse Câmara. A opinião é compartilhada pelo vice-presidente do Sindicato dos Servidores Federais da Ciência e Tecnologia, Francisco Conde: ''''A questão orçamentária é o maior desafio. O Plano Diretor é um pacote de idéias bem elaboradas que precisa ser comprado pelo governo. A direção do instituto terá de convencer os governantes a ampliar os recursos para novos projetos.'''' PRINCIPAIS PONTOS >>Espaço e Ambiente: Produzir ciência e tecnologia nessas áreas para desenvolver produtos e ''''contribuir com a qualidade de vida''''. Aprimorar estudos para qualificar o País como uma ''''potência ambiental'''' e subsidiar as tomadas de decisões governamentais >>Satélites: Ampliar a competência brasileira na engenharia de satélites, aumentando a competitividade da indústria espacial nacional. Desenvolver equipamentos com a preocupação de que sejam úteis às políticas sociais do País >>Segurança e Defesa: Participar da concepção de missão e da definição das estratégias para as duas áreas >>Alteração climática: Enfrentar os desafios das mudanças do clima no País e no mundo >>Regionalização: Fortalecer a atuação dos centros regionais mantidos pelo instituto no território nacional >>Desenvolvimento econômico: Ajudar a impulsionar o desenvolvimento econômico do País