Início da parceria foi no MEC

ocióloga Maria Helena Guimarães de Castro e o economista Paulo Renato Souza foram os maiores responsáveis pelo início de uma política de avaliação educacional do País, durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Ele, como ministro, e ela, conhecida como "vice-ministra", criaram o Provão, exame do ensino superior, o Enem, do ensino médio, e ainda reformularam o Saeb, que avaliava de maneira precária a educação básica. Conheça as medidas de Paulo Renato no MEC Com perfil mais técnico que político, Maria Helena passou a ser reconhecida como uma das mais respeitadas educadoras do País, principalmente na área de avaliação. Participa frequentemente de seminários internacionais sobre o tema e foi a responsável pela entrada do Brasil no Pisa, a avaliação internacional de alunos feita pela OCDE. Os dois tucanos são professores da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), onde Paulo Renato foi reitor entre 1986 e 1990. Antes disso, foi secretário de Educação do governo Franco Montoro. Em 1995, assumiu o ministério e chamou a colega para reorganizar o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), órgão ligado ao MEC, responsável pelas avaliações. Durante o governo FHC, Maria Helena acumulou cargos no ministério, chegou a presidir o Inep e, ao mesmo tempo, assumir a secretaria do Ensino Superior durante a greve de mais de cem dias nas universidades federais. No fim do governo, em 2002, ela era secretária executiva do MEC e conhecida como braço direito de Paulo Renato. Foi no período em que estiveram no ministério que o País chegou à quase universalização do ensino fundamental. O PSDB até hoje se gaba de dizer que no governo FHC 100% das crianças de 7 a 14 foram colocadas na escola. Um dos motivos foi a criação de um mecanismo de financiamento do ensino, o Fundef, que relacionava verba à quantidade de matrículas em cada Estado ou município. Outro marco foi a mudança na concessão de abertura de universidades privadas, o que fez com que o número de instituições crescesse cerca de 200% desde 1998. A grande crítica da gestão Paulo Renato é o fato de ter conquistado um crescimento da educação, mas não acompanhado de qualidade. Com a eleição de Lula, o ex-ministro criou uma consultoria em ensino superior, da qual Maria Helena faz parte. Entre 2003 e 2009, ela esteve à frente de quatro secretarias. Foi duas vezes secretária no governo Geraldo Alckmin, nas pastas do Desenvolvimento Social e da Ciência e Tecnologia. E, antes de assumir a Educação em São Paulo, deixou o mesmo cargo no Distrito Federal.