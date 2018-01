Ingrediente tropical

Com camarão Tempo de preparo: 1 hora Rendimento: 4 porções Ingredientes: 1 kg de camarão sete barbas, limpo 1 colher (chá) de Fondor pimenta-do-reino a gosto 2 abacaxis 4 colheres (sopa) de azeite 2 cebolas médias picadas 2 tomates sem pele, mas com as sementes 1 tablete de caldo de camarão 3 colheres (sopa) de sopa creme de cebola 1 xícara (chá) de leite 200 ml de creme de leite 4 colheres (sopa) de parmesão ralado Preparo: 1. Lave os camarões, escorra-os, coloque-os numa tigela e tempere-os com Fondor e pimenta-do-reino. Tampe e deixe na geladeira por pelo menos 1 hora. 2. Lave os abacaxis, corte-os ao meio, no sentido do comprimento, e retire um pouco da polpa, deixando a casca com cerca de 1,5 cm de espessura. 3. Descarte o miolo (a parte dura) e pique a polpa de um dos abacaxis em quadradinhos. Reserve a polpa do outro abacaxi para usar na receita da torta de abacaxi com ricota (veja em seguida). 4. Numa panela, aqueça o azeite e refogue a cebola até que fique transparente. 5. Junte os tomates e refogue até que seque toda a sua água. Adicione os camarões e refogue por 5 minutos. 6. Junte o tablete de caldo de camarão, a sopa creme de cebola diluída no leite e a polpa picada de um abacaxi. Em seguida, mexa sempre até engrossar um pouco. 7. Retire do fogo, acrescente o creme de leite e misture bem. 8. Coloque as cascas de abacaxi numa assadeira e recheie, cada uma delas, com o creme de camarão. Polvilhe com o parmesão ralado e leve ao forno, para gratinar. Sirva. Custo: médio Grau de dificuldade: médio Com ricota Tempo de preparo: 1h30 Rendimento: 8 porções Ingredientes: Massa: 500 g de farinha de trigo 250 g de manteiga 150 g de açúcar 1 ovo 2 claras 1 colher (chá) de fermento em pó Recheio: polpa de um abacaxi, picada em pedaços 1 e 1/2 xícara (chá) de açúcar 1 colher (sobremesa) de maisena 250 g de ricota 2 ovos 1/2 xícara (chá) de leite 1 colher (café) de essência de baunilha 1/2 xícara (chá) de castanhas-do-pará moídas Preparo: 1. Numa tigela, coloque a farinha de trigo, a manteiga, o açúcar, o ovo, as claras e o fermento. 2. Misture, primeiro com um garfo e, depois, com as mãos, até obter uma massa homogênea. 3. Envolva a massa num filme plástico e deixe na geladeira por 1 hora. 4. Enquanto isso, prepare o recheio: numa panela, coloque a polpa de abacaxi e 1 xícara (chá) de açúcar. Tampe e leve ao fogo brando, mexendo algumas vezes, até o açúcar derreter e o abacaxi ficar macio. Retire do fogo, escorra e espere amornar. 5. Depois de morno, bata no liquidificador, coloque de volta na panela e junte a maisena. Misture bem e cozinhe em fogo brando, por cerca de 5 minutos, até que engrosse e fique transparente. Retire do forno e deixe esfriar. 6. Enquanto esfria, amasse a ricota com um garfo, junte o açúcar restante e misture bem. 7. Adicione os ovos, um a um, batendo levemente com uma colher de pau. Acrescente o leite e a baunilha, misture bem e reserve. 8. Retire a massa da geladeira e abra com a ajuda de um rolo, entre duas folhas de plástico, até obter uma massa redonda que dê para forrar o fundo e os lados de uma forma com 25 cm de diâmetro. 9. Fure a massa com um garfo e espalhe sobre ela o doce de abacaxi reservado. Por cima, cubra com o creme de ricota. Salpique com as castanhas-do-pará e asse em forno pré-aquecido a 130°C, por 10 minutos. 10. Abaixe a temperatura para 110°C e asse por mais 25 minutos. Retire do forno, espere esfriar e mantenha na geladeira até o momento de servir. Custo: médio Grau de dificuldade: médio Bolo Tempo de preparo: 45 minutos Rendimento: 10 porções Ingredientes: 1 xícara (chá) de açúcar 1 xícara (chá) de água 1 colher (sopa) de manteiga 1 abacaxi cortado em rodelas 4 ovos 2 xícaras (chá) de açúcar 2 xícaras (chá) de farinha de trigo Preparo: 1. Coloque o açúcar numa panela, leve ao fogo alto e, assim que começar a caramelizar e ficar com um tom dourado escuro, junte 1/2 xícara (chá) de água. Tampe e cozinhe até que o açúcar se derreta completamente. 2. Despeje a calda no fundo de uma forma redonda, untada com manteiga. Sobre ela, espalhe pedacinhos de manteiga e também as rodelas de abacaxi. Reserve. 3. Bata as claras com 1/2 xícara (chá) da água restante. 4. Junte o açúcar e as gemas, e bata bem. 5. Desligue a batedeira e misture delicadamente a farinha de trigo. Depois, despeje a massa na forma, sobre as rodelas de abacaxi. 6. Asse em forno médio, pré-aquecido, por cerca de 35 minutos. 7. Retire do forno e espere cerca de 5 minutos. Vire o bolo, ainda quente, sobre um prato. Custo: baixo Grau de dificuldade: fácil