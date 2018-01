Ingrediente curinga

PENNE COM RICOTA E ASPARGOS

Tempo de preparo: 40 minutos

Rendimento: 4 porções

Ingredientes:

1 molho com cerca de 200 g de miniaspargos frescos

500 g de macarrão tipo penne

1 dente de alho

500 g de ricota

4 colheres (sopa) de azeite de oliva

4 colheres (sopa) de parmesão ralado

Esta receita com aspargos é uma boa alternativa para quem não tem muito tempo no dia-a-dia

Preparo: 1. Leve ao fogo uma panela grande com bastante água salgada. Assim que ferver, coloque os aspargos e cozinhe até que fiquem macios, porém firmes. 2. Retire os aspargos (reserve a água em que foram cozidos) e coloque-os numa bacia com água gelada, para interromper o cozimento. Corte-os em pedaços com cerca de 2 cm. Reserve. 3. Coloque a água reservada de volta ao fogo e, assim que ferver, coloque o macarrão e cozinhe até ficar al dente. 4. Enquanto o macarrão cozinha, esfregue o dente de alho na tigela onde vai misturar o macarrão. Junte a ricota, a metade do azeite e meia xícara (chá) da água na qual o macarrão está cozinhando. Misture bem. 5. Quando a massa estiver pronta, escorra e reserve um pouco da água. Coloque a massa na tigela com a mistura de ricota. 6. Aqueça rapidamente os aspargos no azeite restante e espalhe sobre a massa. Cubra com a metade do parmesão. Misture delicadamente e junte um pouco mais da água, se necessário. 7. Divida em 4 pratos e polvilhe o parmesão restante. Sirva imediatamente.

Custo: médio

Grau de dificuldade: fácil

PÃOZINHO DE DINAH

Tempo de preparo: 1 hora

Rendimento: 16 pãezinhos

Ingredientes:

Massa:

3 tabletes de fermento biológico fresco (15 g cada)

1 xícara (chá) de leite morno

2 colheres (sopa) de açúcar

1 colher (chá) de sal

1 colher (sopa) de manteiga ou margarina

2 ovos

1/2 kg de farinha de trigo

Recheio:

1/2 kg de ricota fresca

1 colher (sopa) de manteiga ou margarina

6 colheres (sopa) de açúcar

1 colher (sopa) de essência de baunilha

2 ovos

100 g de uva passa escura, sem sementes

1 gema para pincelar

Preparo: 1. Dissolva o fermento no leite morno. Junte os ingredientes restantes e comece a misturar com uma colher. 2. Depois, misture com as mãos, amassando bem, apertando a massa para que ela saia entre os dedos, até ficar uniforme. 3. Quando estiver bem misturada, cubra a tigela com um pano e coloque-a dentro do forno desligado. Deixe crescer por 1 hora e meia. 4. Enquanto isso, faça o recheio: coloque a ricota numa tigela e amasse-a com um garfo. Junte os ingredientes restantes e misture bem. Reserve. 5. Depois que a massa crescer, coloque-a sobre uma superfície enfarinhada. Use o mínimo possível de farinha (o suficiente para a massa não grudar). 6. Abra com o rolo, mas não aperte muito, pois a massa deve continuar leve. Corte cerca de 16 quadrados de 10 cm de lado e distribua o recheio entre eles. 7. Coloque o recheio no centro de cada quadrado e dobre, juntando as pontas dos quadrados, duas a duas, formando uma trouxinha. 8. Pressione as duas pontas finais para fechar bem e coloque os pãezinhos numa assadeira untada com manteiga, deixando um pequeno espaço entre eles. 9. Pincele cada pão com a gema, e asse em forno pré-aquecido por cerca de 25 minutos.

Custo: baixo

Grau de dificuldade: médio

PASTEL DE RICOTA

Tempo de preparo: 1 hora

Rendimento: cerca de 30 pastéis

Ingredientes:

Massa:

300 g de ricota fresca

250 g de manteiga

250 g de farinha de trigo

sal a gosto

Recheio:

200 g de ricota

200 g de presunto

1 colher (sopa) de molho inglês

1 colher (sopa) de salsinha picada

sal a gosto

1 gema para pincelar

2 colheres (sopa) de parmesão ralado

Preparo: 1. Numa tigela, coloque a ricota e amasse-a com um garfo. Junte a manteiga e misture bem. 2. Aos poucos, vá juntando a farinha e o sal, amassando bem, até obter uma massa macia e lisa.3. Abra com um rolo, numa superfície enfarinhada, mas não deixe que fique muito fina. Corte rodelas com cerca de 6 cm de diâmetro e reserve. 4. Em outra tigela, prepare o recheio. Amasse a ricota, junte o presunto picadinho, o molho inglês, a salsa e o sal. Misture bem. 5. Distribua o recheio sobre as rodelas de massa e feche, formando um pastel. Aperte as bordas com um garfo e coloque-os numa assadeira untada. 6. Pincele com a gema, polvilhe o parmesão e asse em forno médio, pré-aquecido, até dourarem.

Custo: baixo

Grau de dificuldade: fácil