Infectologista diz que quadro é raridade

O infectologista Lucas Alberto Medeiros, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, diz que a septicemia (infecção generalizada) pode ser uma complicação decorrente da gripe. "Mas é incomum termos este tipo de diagnóstico", afirmou. Ainda de acordo com ele, a septicemia dificulta a correta identificação da doença inicial (de base). A evolução rápida e pouco usual apresentada pela paciente não deve alterar os protocolos usados para enfrentar a doença, afirmou, no entanto, o secretário de Estado da Saúde, Luiz Roberto Barradas Barata. "Na estratégia, nada muda. O caso mostra o estado de alerta em que as secretarias da saúde estão. Tanto é assim, que soubemos do que aconteceu a partir de uma investigação epidemiológica", disse Barradas. O secretário também defendeu a unidade de saúde privada que atendeu a criança, que não desconfiou de gripe suína, segundo informou. Pelo protocolo atual, caso tivesse desconfiado, ao perceber o agravamento do quadro, teria de fornecer à criança, em até 48 horas após os sintomas, o antiviral oseltamivir. Na data em que a criança morreu, a recomendação que havia nos protocolos do Brasil era de que pessoas que suspeitassem da gripe fossem a hospitais públicos de referência e que todos fossem testados - há cerca 60 unidades numa lista que divulgada nos sites do ministério e das secretarias. Os hospitais privados ainda não tinham sido convocados pela secretaria estadual para compor a rede. Depois, o Ministério da Saúde determinou que também postos de saúde poderiam atender casos e que só os graves seriam testados para a nova doença.