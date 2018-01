Indústria tabagista faz lobby para influenciar política de saúde na Ásia

Duas pesquisas publicadas ontem no portal da Public Library of Science Medicine (PLoS) revelam o lobby da indústria do tabaco na Ásia para influenciar políticas públicas. Os artigos citam documentos das próprias empresas, tornados públicos nos Estados Unidos após ações judiciais. Vídeo premiado explica como a nicotina gera dependência Um dos estudos, realizado por cientistas da Universidade de Sydney (Austrália) e de Edimburgo (Escócia), mostra como Roger Walk, funcionário da Philip Morris, estabeleceu vínculos com um Centro Colaborador da Organização Mundial da Saúde (OMS) na Tailândia: o Instituto de Pesquisa Chulabhorn (CRI, na sigla em inglês), destinado a formar "funcionários de agências reguladoras governamentais", segundo descrição do próprio Walk. Um memorando interno mostra como ele valorizava sua rede de relações: "Estou interagindo não só com o corpo diretivo do CRI, mas também com altos funcionários do ministério (...). Penso que essa cooperação abrirá muitas portas para nós." Os documentos comprovam que o bom relacionamento de Walk no CRI rendeu-lhe um foro para expor suas idéias, amizades com pesquisadores de outras universidades e do governo, além de prestígio para influenciar simpósios e currículos de pós-graduação em toxicologia, um deles com financiamento da ONU. A consultora da OMS, Stella Bialous, afirma que tais relações são prejudiciais para a saúde pública, pois abrem espaço para a indústria do tabaco levantar dúvidas sobre conceitos que são consenso na comunidade científica, como o efeito nocivo do cigarro para quem não fuma, mas convive com fumante. "É como questionar se o mosquito é responsável pela transmissão da malária", argumenta Stella. Ela produziu um relatório da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) publicado no ano passado sobre o lobby da indústria do tabaco no Brasil. Um segundo estudo, feito por cientistas da Clínica Mayo e da Universidade da Califórnia, analisa o apoio dado pela British American Tobacco (BAT), grupo que controla a Souza Cruz no Brasil, para a criação da organização não-governamental Fundação do Fígado em Pequim (BLF, na sigla em inglês). Um dos relatórios internos afirma que "a BLF foi criada com o apoio da BAT China em um esforço para ?repriorizar? a agenda do Ministério da Saúde e da Fundação Soong Ching-Ling - os dois agentes antitabagistas mais ativos no país - de modo a atacar a doença infecciosa número 1 na China (a hepatite) e desviar a atenção pública da polêmica cigarro-saúde para doenças do fígado". A reportagem tentou contato com as fabricantes em suas sedes para que comentassem os documentos, datados entre 1992 e 2000, mas não obteve resposta. Todos os anos, cerca de 1 milhão de pessoas morrem na China de doenças relacionadas ao consumo de tabaco. No Brasil, são 200 mil.