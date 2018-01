Indústria apoia diplomacia brasileira

As associações que representam a indústria farmacêutica no Brasil divulgaram nota em apoio às manifestações do governo durante a reunião da Organização Mundial do Comércio (OMC), em Genebra, sobre a retenção da matéria-prima de um medicamento genérico para hipertensão. O manifesto afirma que, caso persista o entendimento do governo holandês, o setor enfrentará problemas como interrupções na fabricação, na produção e custos adicionais.