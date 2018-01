A Organização Mundial da Saúde (OMS) acusou ontem as autoridades da Indonésia, o país com maior número de vítimas humanas da gripe aviária, de colocar em risco "sua população e a de todo o mundo" ao não compartilhar amostras do vírus H5N1, causador da doença. Na última Assembléia Mundial da Saúde, em maio, os 193 países-membros da OMS firmaram o compromisso de compartilhar toda informação sobre o vírus H5N1.