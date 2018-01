Índios pedem cigarros, bolachas e óleo diesel

Ontem deixamos para trás a baleeira "Euclides da Cunha", que ficou na aldeia Nova Aliança para completar a documentação dos kaxinawás, e partimos em duas voadeiras (botes a motor, sem cobertura) em direção a Santa Rosa do Purus, na fronteira do Brasil com o Peru. Foram sete horas de viagem, metade delas sob chuva intensa com inclinação contrária de 45 graus. O rio segue largo e caudaloso até aqui. Acompanhe o dia a dia e veja fotos da expedição No caminho, paramos em Santa Helena, em busca do cemitério onde o escritor Euclides da Cunha viu, há 104 anos, uma lápide de cinco peruanos com inscrição que acusava brasileiros como os assassinos. Mas só encontramos um pequeno cemitério sem nada parecido. A parada seguinte foi em outra aldeia kaxinawá, Novo Marinho, com 152 pessoas, no alto de um barranco do qual se vê um belo estirão do Purus. Eles aguardam o Projeto Cidadão para amanhã. Cantam o mariri (música típica), oferecem jabutis, pedem por cigarros, bolachas e óleo diesel para o motor de suas canoas. Mais três horas e chegamos a Santa Rosa, ansiosos pelo primeiro banho de água encanada e por dormir na cama em vez da rede. Hoje é dia de seguir o Purus do lado peruano. Para celebrar o centenário de morte do autor de Os Sertões, o Grupo Estado iniciou o projeto "O Ano de Euclides" - um trabalho jornalístico, cultural e multimídia. No final de semana, o repórter Daniel Piza e o fotógrafo Tiago Queiroz viajaram ao Estado do Acre. De lá, partiram para refazer a expedição à região do Alto Purus, que o escritor Euclides da Cunha empreendeu entre abril e outubro de 1905. A expedição pode ser acompanhada em boletins pela Rádio Eldorado, notícias em tempo real no portal estadao.com.br e matérias no jornal.