Índios pedem atenção ao bioma

No Dia do Cerrado, comemorado ontem, indígenas de diversas etnias subiram a rampa do Congresso Nacional, em Brasília, carregando toras de árvores. A manifestação pedia a aprovação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que transforma o cerrado e a caatinga em patrimônios nacionais. Os indígenas foram recebidos pela senadora Fátima Cleide (PT-RO) e pelos deputados Rômulo Gouvêia (PSDB-PB) e Eduardo Gomes (PSDB-TO), a quem entregaram uma carta com reivindicações a respeito do bioma.