Índios das Américas têm seis mães

Quase todos os índios da América tiveram como ancestrais seis mulheres, que viveram entre 18 mil e 21 mil anos atrás. Segundo um estudo publicado nesta semana na revista científica eletrônica PLoS One (www.plosone.org), 95% da árvore genealógica genética das pessoas estudadas chegavam a elas. Isso não significa que apenas as seis deram origem a todos os índios americanos, mas confirma estudos anteriores que indicam a existência de seis linhagens maternas. O trabalho se baseia na análise do DNA mitocondrial, um tipo diferente daquele DNA encontrado no núcleo das células. Ele é passado pelas mães, então sua origem pode ser rastreada até tempos distantes.AP