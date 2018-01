Indie rock americano toma conta de festival gratuito em praça do centro de SP

Wild Nothing traz o indie rock a São Paulo Foto: Divulgação

Um dos points da noite do centro de São Paulo, a Praça Dom José Gaspar, localizada atrás da Biblioteca Mário de Andrade, recebe um festival com 15 atrações musicais neste domingo, 17. A programação acontece nos bares Mandíbula e Paribar, além do espaço ao ar livre, com entrada gratuita.

Na praça, se apresenta, a partir das 18h, a banda americana de indie rock Surfer Blood, que já esteve no Brasil em 2013. O grupo da Flórida tem três discos gravados, sendo o '1000 Palms' o trabalho mais recente. Na programação, também está a Wild Nothing, comandada por Jack Tatum. O músico indie de Virginia, nos Estados Unidos, faz a primeira apresentação no País.

Também estreante, o cantor americano Ryley Walker, representante do folk, se apresenta no bar Mandíbula, junto a festas comandadas pela turma do Puro Sulco e Soul Sorry. Ainda colocam o som, só que no Paribar, os eventos Metanol, Selvagem e Rabo de Galo. O festival é promovido pela marca de uísque Jim Beam.

O cantor de folk americano, Ryley Walker Foto:

Confira a programação:

Mandíbula (a partir das 15h)

MOFO

Songs of Love and Hate

Ryley Walker

Soul Sorry

Puro Sulco

Paribar (a partir das 15h)

Rabo de Galo

Free Beats

Metanol

Selvagem

Praça Dom José Gaspar (a partir das 18h)

Surfer Blood

Wild Nothing

Serviço

Jim Beam Festival

Praça Dom José Gaspar, centro, São Paulo

Domingo, 17, a partir das 15h

Entrada gratuita