O Idesp é parecido com o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) , criado pelo governo federal em 2007. O Ideb usa os dados da Prova Brasil, exame de português e matemática realizado com alunos de 4ª e 8ª série do País todo. Há também metas para escolas e municípios no Ideb, mas elas são bienais em vez de anuais, como as do Idesp.