Índice cruza dados de fluxo escolar e desempenho

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) leva em consideração dois fatores que interferem na qualidade do ensino: rendimento escolar, por meio das taxas de aprovação, reprovação e abandono, e as médias de desempenho dos alunos nas avaliações nacionais - Saeb e Prova Brasil. A combinação entre fluxo e aprendizagem resulta em uma média para cada Estado, município e País que varia de 0 a 10. O Ideb é o indicador que o MEC leva em consideração para verificar o cumprimento das metas fixadas no Compromisso Todos pela Educação. Há indicadores por redes de ensino referentes a 1.ª e 2.ª fases do ensino fundamental e, quando há, para o ensino médio. O MEC colocou à disposição consultas às projeções do indicador ao longo dos anos, com metas bienais estipuladas para cada Estado e município.