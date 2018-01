A Índia iniciou ontem o extermínio de 400 mil aves - galinhas e patos - para conter o avanço da gripe aviária. É o quarto surto da doença no país desde 2006. Mais de 45 mil aves já morreram no estado de Bengala Ocidental em duas semanas. Cinco distritos estão contaminados. Não há registro da doença em humanos, e os produtores resistem à ordem do governo para sacrificar as aves.