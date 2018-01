Incidência de casos caiu 24,4%

Jorge Sampaio, enviado especial da ONU na luta contra a tuberculose, elogiou o resultado dos esforços brasileiros para reduzir as ocorrências da doença. "O que o Brasil fez com o HIV e está fazendo com a tuberculose é um exemplo para os países emergentes e foi conseguido com liderança política, que definiu essas questões como prioridade." Relatório do Ministério da Saúde aponta queda de 24,4% na incidência e 31% nas mortes provocadas pela doença nos últimos sete anos. Em 2008 foram registrados 72 mil novos casos, com uma média nacional de 38,2 ocorrências por 100 mil habitantes. Para o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, entre as razões para o bom resultado está o Tratamento Supervisionado, que cobre 86% da rede pública e monitora mais intensamente os pacientes para que não abandonem o tratamento. O índice de tuberculose multirresistente - que não responde às drogas existentes e é causada principalmente pelo abandono da terapia - é de 1,7% no País, enquanto a média global é de 9,7%. "Além disso, o Programa Saúde da Família (PSF) tem contribuído para o diagnóstico precoce e para uma abordagem mais avançada, onde o sistema de saúde vai até o paciente, e não o contrário", apontou Sampaio.