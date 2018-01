Incidência de Alzheimer mobiliza ciência em busca de tratamentos

Com o aumento da expectativa de vida, os casos de Alzheimer devem duplicar nas próximas duas décadas, lançando um difícil desafio para as famílias dos pacientes. "A maior parte das pessoas não está preparada para ajudar um familiar doente", aponta Yone Beraldo, com a autoridade de quem cuidou da mãe por 12 anos e hoje auxilia pessoas na mesma situação. "Elas expressam uma revolta impotente, pois falta informação e a doença não tem cura." Os únicos tratamentos farmacológicos disponíveis retardam por algum tempo o progresso da doença, mas, depois de três anos, no máximo, tornam-se inócuos. A boa notícia é que pesquisadores brasileiros e estrangeiros já preveem novas armas e estratégias, além dos remédios atuais (anticolinesterásicos e memantina). PREVENÇÃO "Quando os primeiros sintomas aparecem, a pessoa já está perdendo neurônios há 30 anos", afirma Wagner Gattaz, presidente do conselho diretor do Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo (USP). "Se o estrago já está feito, é muito difícil revertê-lo. Não conseguimos ?ressuscitar? neurônios." Por isso, Gattaz aposta nas pesquisas direcionadas ao diagnóstico precoce e à prevenção. Os processos neuroquímicos que levam ao aparecimento da doença são pouco conhecidos. Os estudos já apontam dois personagens importantes: a proteína Tau e os peptídeos amilóide-beta. Alterações na estrutura dessas substâncias causariam a morte dos neurônios. Ainda não existe um exame eficaz para detectar a doença nos seus estágios iniciais e assintomáticos. Para Gattaz, uma revolução se aproxima, talvez no prazo de dois anos. A empresa alemã Bayer desenvolveu marcadores eficazes para detectar os peptídeos anômalos. "Já foram publicados estudos animadores. Também vamos testar esse composto aqui na USP", afirma Gattaz. "Só estamos esperando a instalação de alguns equipamentos necessários para os trabalhos: um acelerador linear e um tomógrafo por emissão de positrons." Mas o diagnóstico precoce não basta. É preciso desenvolver métodos eficazes para prevenir ou frear o desenvolvimento da doença. E aqui o pesquisador brasileiro revela sua esperança: "Há indícios de que o lítio, em pequenas quantidades, exerce um papel neuroprotetor." Gattaz realizou testes com idosos que sofriam de transtorno cognitivo leve - um grupo de risco para Alzheimer - e, segundo ele, os resultados são ótimos. "Descobrimos que o lítio inibe a expressão da enzima GSK", explica o psiquiatra. A GSK participa da produção das formas anômalas da proteína Tau e dos peptídeos amilóide-beta. "O desafio agora é descobrir a dose mínima para prevenir a doença e não causar qualquer efeito adverso", afirma. "Imagine só: poderíamos misturar quantidades ínfimas de lítio à água potável e diminuiríamos a incidência do Alzheimer como fizemos com a cárie ao adicionar flúor na água." PESQUISA A atenção crescente dos cientistas reflete o envelhecimento da população. Governos, universidades e empresas já perceberam a importância de investir em pesquisas. Como o percurso da doença pode durar até 20 anos, os custos associados são altos. Gastos com tratamento de demência consomem R$ 750 bilhões todos os anos, segundo a Alzheimer?s Association. Todas as semanas, a palavra "Alzheimer" aparece no sumário de alguma revista científica de grande impacto - Nature, Science ou PNAS -, sem contar as publicações voltadas especificamente para a área médica. No ano passado, pesquisadores publicaram quase 5 mil artigos sobre o tema. Em toda década de 70, foram menos de 500. Os números correspondem ao total de trabalhos indexados no catálogo virtual Medline. "Não houve só um aumento quantitativo nos últimos anos", afirma Fernanda De Felice, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). "As descobertas são cada vez mais relevantes." Fernanda publicou um artigo na PNAS no mês passado. Mostrava como um remédio contra diabete pode ser eficaz no combate ao efeito tóxico dos peptídeos amilóide-beta anômalos. Os resultados já estão sendo testados em seres humanos nos Estados Unidos. Ivan Okamoto, pesquisador da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e diretor científico da Associação Brasileira de Alzheimer, conta que está participando de dois testes clínicos - já em fase 3, prévia à aprovação para venda - de medicamentos desenvolvidos pela indústria farmacêutica que reúnem os novos conhecimentos adquiridos nos últimos anos. "Provavelmente não teremos uma droga única, mas um coquetel de remédios para tratar as pessoas com doença de Alzheimer", prevê Okamoto. SAIBA MAIS O que é: Forma mais frequente de demência em idosos. Ainda não tem cura Sintomas: Perda progressiva e irreversível da memória e de outras funções intelectuais como capacidade de orientação temporal ou espacial, linguagem, pensamento abstrato, etc Outros tipos de manifestação: O Alzheimer pode vir acompanhado de um quadro de depressão, agressividade, ansiedade ou até mesmo apatia