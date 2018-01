Incêndio destrói 90% da encosta de serra em BH

Um incêndio destruiu pelo menos 100 mil metros quadrados de vegetação, ou 90%, da encosta da Serra do Curral, um dos principais cartões-postais de Belo Horizonte. O fogo teve início por volta das 13h30 de domingo e as chamas só foram totalmente debeladas 18 horas depois. O mato seco e o vento forte contribuíram para a rápida propagação do incêndio, que pode ter sido criminoso. Um sistema de combate a incêndios instalado no alto da serra demorou para entrar em funcionamento e apresentou defeito. Cerca de 120 pessoas trabalharam no combate ao fogo.