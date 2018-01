Incêndio atinge seis andares do prédio da reitoria da Uerj

Um incêndio atingiu na tarde de ontem seis andares do prédio da reitoria e sub-reitoria da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), no bairro do Maracanã, zona norte do Rio. O fogo começou por volta das 14h30 e só foi controlado pelo Corpo de Bombeiros às 17 horas. Não houve vítimas nem feridos e a causa ainda será investigada. O campus da Uerj ficará interditado hoje para os trabalhos da perícia e de levantamento dos prejuízos. "Já tivemos um incêndio criminoso no passado, mas parece que aqui não é o caso. Pode ter sido falha de manutenção ou problema elétrico", afirmou o reitor da Uerj, Nival Nunes de Almeida, referindo-se a um incidente ocorrido há um ano. Segundo ele, a universidade deveria receber R$ 5,5 milhões por mês do Estado para custear suas despesas, mas a verba mensal é de R$ 3,5 milhões. "Há cinco anos não fazemos investimento no campus." Um grupo de estudantes participava de um encontro nacional de Direito no momento em que o fogo começou, mas estavam em um prédio distante. Os alunos informaram que a luz foi cortada na universidade e o evento, interrompido. Segundo o estudante Guilherme Pimentel, de 23 anos, que cursa Direito, muitas saídas de emergência com portas corta-fogo ficam trancadas na instituição. Para ele, isso poderia causar uma tragédia se o incêndio tivesse ocorrido em um dia de aula. O reitor da Uerj confirma que algumas portas ficam travadas por receio de furto de material em laboratórios e salas. O segundo andar do prédio atingido pelo fogo foi destruído e os outros tiveram danos parciais. São 12 andares no edifício administrativo. Segundo o major do Corpo de Bombeiros Carlos Correia, que comandou a operação, o calor se propagou pelo duto de ar e havia muitos materiais de fácil combustão.