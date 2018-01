Um incêndio no Parque Nacional de Brasília levou ontem o governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda (DEM), a decretar estado de emergência. O fogo, que começou terça-feira, já atingiu 3 mil hectares, o equivalente a 10% da área total, de 30 mil hectares. Cerca de 50% do parque podem ser queimados antes que os bombeiros apaguem as chamas.