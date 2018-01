Inca quer fim do cigarro com sabor

Pesquisa inédita realizada pelo Instituto Nacional do Câncer (Inca) alerta que a maioria dos consumidores de cigarros no Brasil é jovem e que, daqueles que fumam regularmente, 44% já utilizaram cigarros com sabores, ou flavorizados, 5% deles habitualmente - situação que levou o órgão a passar a defender a proibição desses cigarros no País. "Os jovens têm uma ideia, vendida pela propaganda, de que o cigarro de menta, de cravo, é mais natural. Existem hoje países, como os Estados Unidos, que estão no processo de proibir. O estudo do Inca chegou à mesma conclusão", disse ao Estado a coordenadora do Programa Nacional de Controle do Tabagismo do Ministério da Saúde/Inca, Tânia Cavalcante. No início do mês, uma comissão da Câmara dos Deputados norte-americana deu parecer favorável a uma lei que proíbe a comercialização de cigarros flavorizados. A medida deve ser votada em plenário neste ano e tem o apoio dos democratas e do presidente Barack Obama. No Brasil, a prevalência de fumantes na população caiu de 34,2%, em 1989, para 22,4% em 2003. Mas, segundo o novo trabalho do Inca, dos 23 milhões de fumantes brasileiros, apenas 7 milhões têm mais de 30 anos. O estudo cita ainda uma pesquisa global aplicada em 13 mil estudantes entre 13 e 15 anos, de 170 escolas públicas e privadas de 10 capitais brasileiras, que indicou que 11,7% deles fumam regularmente. Ao analisar as razões que levaram o adolescente a escolher sua marca de cigarro, 52% dos que fumam os flavorizados apontaram o sabor como principal motivo. As pesquisadoras do instituto Valeska Figueiredo, Letícia Casado e Ana Lúcia Mendonça apresentaram o estudo na 14ª Conferência Mundial em Tabaco, no início do mês, na Índia. OPINIÃO Tânia Cavalcante Coordenadora do Programa Nacional de Controle do Tabagismo "Os jovens têm uma ideia, vendida por meio da propaganda, de que o cigarro de menta, de cravo, é mais natural. Existem hoje países que estão no processo de proibir"