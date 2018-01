Impulsionada pelo comércio, cidade toma lugar de mata

O que Euclides da Cunha não viu em sua viagem pelo Rio Purus em 1905 foram cidades. Hoje, depois da saída em Sena Madureira, passamos por Manoel Urbano e agora estamos em Santa Rosa do Purus, a menor das três. Menor em termos de população - cerca de 4 mil habitantes. Mas em dimensão Santa Rosa é bem grande: abrange até a Boca do Chandless, a mais de 300 km de rio, com suas mais de 20 aldeias e outras localidades. Nenhuma estrada chega aqui, só há acesso por barco. Acompanhe o dia a dia e veja fotos da expedição Ouça relatos da viagem AM 700 kHz Ainda assim, o que era só mata hoje se transformou numa cidadezinha que cresce ano a ano graças à venda de produtos agrários. Do outro lado do Purus se vê o território do Peru. Brasileiros e peruanos viviam em conflito nos tempos de Euclides por causa da borracha. Do lado brasileiro, havia muitos seringais; os peruanos extraíam o látex de uma árvore chamada "caucho". Hoje a relação na fronteira é amistosa. Já entre brancos e índios há algumas diferenças. Manuel Pereira de Freitas, ex-seringueiro que veio do Ceará há 30 anos, diz que há queixa de furtos de animais praticados por indígenas e também de caça de jacarés feita com tinguí (veneno de uma planta). "O fim da seringa foi ruim. Acabou com o Acre", diz ele. Para marcar o início do projeto ?O Ano de Euclides?, os repórteres Daniel Piza e Tiago Queiroz viajaram ao Acre, onde estão refazendo a expedição ao Alto Purus, que o escritor Euclides da Cunha empreendeu em 1905.