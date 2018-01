Importância das publicações nacionais cresceu

Dentro do já seleto grupo de revistas do Institute for Scientific Information (ISI) há uma base de dados ainda mais seleta, chamada Journal Citation Reports (JCR), que calcula o fator de impacto de publicações especialmente escolhidas. Segundo o especialista em análises de produção científica (cientometria) Rogério Meneghini, as revistas brasileiras foram as que mais aumentaram seu fator de impacto no JCR entre 1998 e 2007. O crescimento médio foi de quase três vezes (2,98), ou quase 400%. Apesar de ter poucas revistas no JCR (eram 17 em 1998 e 27, em 2007), o País foi o que mais aumentou proporcionalmente a importância de suas publicações no período. Em seguida vêm Coreia do Sul e China (veja gráfico nesta página). No âmbito geral do ISI, o número de revistas brasileiras indexadas aumentou de 26, em 2006, para 103, em 2008. Segundo Meneghini, 80% do aumento da produção científica brasileira em 2008 deveu-se a isso - já que as estatísticas da Capes consideram apenas os artigos publicados em revistas indexadas. Desde 2006, a ISI vem fazendo um esforço para indexar publicações ligadas a temas como clima, agricultura, saúde pública e regiões como a América do Sul que estavam pouco representadas na base. Os novos critérios do Qualis, definidos em 2008, classificam as revistas em oito "estratos": A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5 e C. A colocação de cada uma foi definida por 48 comitês da Capes que representam diferentes áreas do conhecimento. A Capes informou que há 13.164 revistas listadas no Qualis, mas não soube dizer quantas delas são brasileiras.