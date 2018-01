Impasse já faz ONU cogitar reunião extra

A menos que os três últimos dias representem uma reviravolta nas negociações da 14ª Conferência do Clima, em Poznan, Polônia, a ONU deve propor a realização de um encontro internacional extraordinário em 2009. Os contatos vêm sendo feitos com as delegações e foram pela primeira vez admitidos ontem. O evento já contaria a nova delegação americana, sob orientação do presidente eleito Barack Obama. Mais notícias e análises da reunião de Poznan e aquecimento global De estrutura semelhante à atual conferência, a reunião seria no último trimestre do ano, pouco antes da Conferência de Copenhague. Ontem, ao ser questionado sobre a falta de avanços visíveis em Poznan, o secretário-executivo do Painel do Clima da ONU, Yvo de Boer, deixou transparecer que uma reunião é planejada: "Se aqui os delegados decidirem que devem se encontrar uma vez a mais antes em 2009, eles o farão." Além de Copenhague, onde seria assinado o acordo pós-Kyoto, em dezembro de 2009, a ONU tem mais duas reuniões internacionais previstas para o próximo ano, em datas ainda indefinidas: em março ou abril e em agosto ou setembro. O novo meeting, entende o embaixador Sérgio Serra, membro da delegação brasileira, pode se transformar em evento preparatório, no qual os delegados discutiriam detalhes antes de partir à Dinamarca - o que deveria acontecer em Poznan. A definição em torno da nova reunião precisa, por questões de previsão orçamentária da ONU, ocorrer ainda na Polônia. A.N.