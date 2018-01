Imagens do cérebro indicam área do medo

Um grupo de cientistas da Universidade de Londres descobriu, utilizando um simples jogo de computador, como a resposta do cérebro ao medo muda quando o perigo está próximo. As aplicações do estudo podem auxiliar pessoas que sofrem ataques de pânico. Duas áreas-chave do cérebro estão envolvidas com o medo. A região mais "impulsiva" das duas é a que assume o controle quando uma ameaça se aproxima. Um desequilíbrio na interação entre as duas áreas pode ser a explicação para certos distúrbios como ansiedade, segundo os pesquisadores. Para saber exatamente onde reside o medo, os especialistas submeteram voluntários a situações de perigo em games em que o jogador fica preso em um labirinto e são caçados por um predador. Se eram capturados, os voluntários recebiam uma descarga elétrica. GANGORRA Imagens instantâneas do cérebro que mediam o fluxo sanguíneo mostraram que, quando o predador estava distante, eram ativadas as partes baixas do córtex pré-frontal, área relacionada à tomada de decisões complexas (como, por exemplo, planejar uma fuga). Quando o predador se aproximava, a atividade cerebral maior era localizada na substância cinzenta periaqueductal, responsável pelos mecanismos de reação rápida para assegurar sobrevivência, como a luta ou a fuga. Os resultados obtidos pelo grupo coordenado por Dean Mobbs foram publicados ontem pela revista Science. "É como uma gangorra: ambas as regiões têm um papel-chave, mas cada uma se torna preponderante em distintas etapas do medo", explicou Mobbs.