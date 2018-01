Em Paris, opositores da Igreja em relação aos preservativos fizeram um protesto irônico: camisinhas com uma foto do papa Bento XVI na embalagem, com a inscrição "Eu disse não!" em inglês, foram distribuídas. Na Itália, pesquisa do La Repubblica mostrou que 52,3% "desaprovam totalmente" a declaração do papa contra o preservativo feita na África.