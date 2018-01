O ilustrador Eduardo Baptistão, do Estado, foi um dos 12 vencedores do Grande Prêmio SIP 2007, organizado anualmente pela Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP, na sigla em espanhol). Baptistão venceu na categoria Caricaturas, por um desenho de Ronaldinho Gaúcho pouco antes do início da Copa do Mundo do ano passado.