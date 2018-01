Iguarias das Arábias

Galinhada Tempo de preparo: 2h30 (incluindo o tempo em que o arroz fica secando) Rendimento: 6 a 8 porções Ingredientes: 2 xícaras (chá) de arroz 1 peito de frango 2 coxas de frango 2 sobrecoxas de frango 5 xícaras (chá) de água 2 tabletes de caldo de galinha 1 cebola picada 1 colher (sopa) de manteiga 2 folhas de louro 1 lata de grão-de-bico ou de ervilhas sal e pimenta-do-reino a gosto Preparo: 1. Lave e escorra o arroz com 2 horas de antecedência. 2. Cozinhe os pedaços de frango nas 5 xícaras (chá) de água e desfie-os depois de cozidos. Reserve a água do cozimento. 3. Dissolva os tabletes de caldo de galinha em 4 xícaras (chá) da água do cozimento. Reserve. 4. Numa panela, refogue a cebola na manteiga, junte as folhas de louro, as ervilhas ou o grão-de-bico cozidos e escorridos, o frango desfiado, sal e pimenta-do-reino e, por fim, agregue o arroz, sem mexer. 5. Adicione vagarosamente o caldo reservado e cozinhe em fogo baixo, com a panela semitampada, até que o arroz absorva o caldo e esteja macio. Custo: baixo Grau de dificuldade: fácil Tabule Tempo de preparo: 2h15 (incluindo o tempo em que o trigo fica de molho) Rendimento: 6 porções Ingredientes: 1 xícara (chá) de trigo para quibe 1 pé de alface 1 maço de cheiro-verde 1/2 maço de hortelã 4 tomates 2 pepinos 2 colheres (sopa) de suco de limão 2 colheres (sopa) de azeite sal e pimenta-do-reino a gosto Preparo: 1. Deixe o trigo de molho em água fria por cerca de 2 horas. 2. Pouco antes de servir, pique finamente a alface, o cheiro-verde, as folhas de hortelã, os tomates e o pepino, e coloque tudo em uma saladeira. 3. Em seguida, escorra o trigo, espremendo-o bem para retirar o excesso de água, e acrescente-o à saladeira. Misture bem. 4. Tempere com o suco de limão, o azeite, sal e pimenta-do-reino. Custo: baixo Grau de dificuldade: fácil Cafta no espeto Tempo de preparo: 45 minutos Rendimento: cerca de 12 caftãs Ingredientes: 1 kg de alcatra moída 1/2 cebola moída 1/2 maço de cheiro-verde picado 1 dente de alho suco de 1 limão sal e pimenta-do-reino 1 colher (sopa) de óleo Preparo: 1. Misture bem a carne moída com a cebola, o cheiro-verde, o alho espremido com sal e o suco de limão. Tempere com pimenta-do-reino e regue com o óleo. 2. Passe tudo na máquina de moer ou no processador, para que a mistura fique bem ligada. 3. Faça com ela vários rolos compridos, em forma de salsicha, e introduza um espeto em cada um deles, firmando bem a mistura e afinando suas pontas para não se soltarem do espeto. 4. Coloque tudo numa assadeira e leve ao forno quente, pré-aquecido, por cerca de 30 minutos. Custo: baixo Grau de dificuldade: fácil